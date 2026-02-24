Joinville

Rendez-vous aux jardins Couvent des Annonciades célestes

Couvent des Annonciades Célestes Joinville Haute-Marne

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-06 2026-06-07

Tout public

A l’occasion de Rendez-vous aux jardins, venez découvrir les dernières évolutions du jardin et quelques-uns des éléments extérieurs du couvent des Annonciades Célestes de Joinville le nouveau portail d’entrée, le cloître entièrement redessiné, mais aussi le jardin potager, l’oratoire et le vivier. .

Couvent des Annonciades Célestes Joinville 52300 Haute-Marne Grand Est +33 6 58 96 88 70

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English :

L’événement Rendez-vous aux jardins Couvent des Annonciades célestes Joinville a été mis à jour le 2026-05-19 par Antenne de Joinville