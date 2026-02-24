Rendez-vous aux jardins Couvent des Annonciades célestes Joinville
Rendez-vous aux jardins Couvent des Annonciades célestes Joinville samedi 6 juin 2026.
Joinville
Rendez-vous aux jardins Couvent des Annonciades célestes
Couvent des Annonciades Célestes Joinville Haute-Marne
Tarif : 7 – 7 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-06 2026-06-07
Tout public
A l’occasion de Rendez-vous aux jardins, venez découvrir les dernières évolutions du jardin et quelques-uns des éléments extérieurs du couvent des Annonciades Célestes de Joinville le nouveau portail d’entrée, le cloître entièrement redessiné, mais aussi le jardin potager, l’oratoire et le vivier. .
Couvent des Annonciades Célestes Joinville 52300 Haute-Marne Grand Est +33 6 58 96 88 70
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English :
L’événement Rendez-vous aux jardins Couvent des Annonciades célestes Joinville a été mis à jour le 2026-05-19 par Antenne de Joinville
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