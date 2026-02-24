Joinville

Cinéma à l’auditoire Le diable s’habille en prada 2

Auditoire de Joinville Joinville Haute-Marne

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-02

fin : 2026-06-02

Date(s) :

2026-06-02

Tout public

Découvrez le nouveau film Le diable s’habille en prada 2 à 20h à l’auditoire de Joinville (1h59).

Synopsis Vingt ans après, Runway est en crise. Miranda Priestly, fragilisée par le déclin de la presse et par

des troubles de la mémoire, voit son autorité vaciller. Andy Sachs revient au magazine à un

poste clé, tandis qu’Emily Charlton, devenue puissante dirigeante d’un groupe de luxe,

contrôle désormais les financements. Entre oublis, rivalités anciennes et rapports de force

inversés, le pouvoir change de mains.

Ouverture de la billetterie dès 30 minutes avant le début de la séance. .

Auditoire de Joinville Joinville 52300 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 94 59 69

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English :

L’événement Cinéma à l’auditoire Le diable s’habille en prada 2 Joinville a été mis à jour le 2026-05-19 par Antenne de Joinville