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Cinéma à l’auditoire Le diable s’habille en prada 2 Joinville

Cinéma à l’auditoire Le diable s’habille en prada 2 Joinville

Cinéma à l’auditoire Le diable s’habille en prada 2 Joinville mardi 2 juin 2026.

Adresse : Auditoire de Joinville

Ville : 52300 Joinville

Département : Haute-Marne

Début : mardi 2 juin 2026

Fin : mardi 2 juin 2026

Tarif : 7 7 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Joinville

Cinéma à l’auditoire Le diable s’habille en prada 2

Auditoire de Joinville Joinville Haute-Marne

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-02
fin : 2026-06-02

Date(s) :
2026-06-02

Tout public
Découvrez le nouveau film Le diable s’habille en prada 2 à 20h à l’auditoire de Joinville (1h59).

Synopsis Vingt ans après, Runway est en crise. Miranda Priestly, fragilisée par le déclin de la presse et par
des troubles de la mémoire, voit son autorité vaciller. Andy Sachs revient au magazine à un
poste clé, tandis qu’Emily Charlton, devenue puissante dirigeante d’un groupe de luxe,
contrôle désormais les financements. Entre oublis, rivalités anciennes et rapports de force
inversés, le pouvoir change de mains.

Ouverture de la billetterie dès 30 minutes avant le début de la séance.   .

Auditoire de Joinville Joinville 52300 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 94 59 69 

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English :

L’événement Cinéma à l’auditoire Le diable s’habille en prada 2 Joinville a été mis à jour le 2026-05-19 par Antenne de Joinville

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