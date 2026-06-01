Joinville

Fête de la musique à Joinville

Rue Aristide Briand Joinville Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Tout public

À l’occasion de la Fête de la Musique, le centre-ville de Joinville s’anime pour une soirée festive et conviviale ouverte à tous.

Trois groupes se succéderont sur scène pour faire vibrer le public tout au long de la soirée

19h00 Les Pronotes

20h00 Musical Box

22h00 Mêlées Watts

Que vous soyez amateur de rock, de variété ou simplement à la recherche d’un moment agréable à partager, cette soirée promet une ambiance chaleureuse et musicale au cœur de la ville.

Buvette et restauration sur place.

Venez profiter de cette belle soirée estivale et célébrer la musique dans une atmosphère festive et conviviale ! .

Rue Aristide Briand Joinville 52300 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 94 13 01

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English :

L’événement Fête de la musique à Joinville Joinville a été mis à jour le 2026-06-02 par Antenne de Joinville