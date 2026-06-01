Joinville

6ème RASSO-BALADE DU VALLAGE

parc du Petit Bois Joinville Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Tout public

Cet évènement se déroulera en deux temps. Le matin, venez admirer l’exposition de voitures anciennes et d’exception ! L’après-midi, une balade touristique aura lieu en Vallage. .

parc du Petit Bois Joinville 52300 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 94 51 78

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English :

L’événement 6ème RASSO-BALADE DU VALLAGE Joinville a été mis à jour le 2026-05-28 par Antenne de Joinville