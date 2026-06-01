6ème RASSO-BALADE DU VALLAGE Joinville
6ème RASSO-BALADE DU VALLAGE Joinville samedi 6 juin 2026.
Joinville
6ème RASSO-BALADE DU VALLAGE
parc du Petit Bois Joinville Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Tout public
Cet évènement se déroulera en deux temps. Le matin, venez admirer l’exposition de voitures anciennes et d’exception ! L’après-midi, une balade touristique aura lieu en Vallage. .
parc du Petit Bois Joinville 52300 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 94 51 78
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English :
L’événement 6ème RASSO-BALADE DU VALLAGE Joinville a été mis à jour le 2026-05-28 par Antenne de Joinville
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