Visite « Les plantes médicinales, du Grand Jardin à l’apothicairerie », Château du Grand Jardin, Joinville

Visite « Les plantes médicinales, du Grand Jardin à l’apothicairerie » Samedi 6 juin, 10h30 Château du Grand Jardin Haute-Marne

Tarifs : 7,5 € (plein) / 6 € (12-18 ans et étudiants) / gratuit – 4 ans ; visite limitée à 18 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:30:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T10:30:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Au départ du château du Grand Jardin, cette visite vous invite à découvrir le XVIe siècle à Joinville au travers d’une thématique particulière : les plantes médicinales et le patrimoine qui y est associé. Dans un premier temps, elle vous emmènera au carré des simples du château où les plantes médicinales seront à voir, toucher et sentir. Dans un deuxième temps, après avoir cheminé jusqu’à l’hôpital de Joinville, il s’agira d’évoquer leurs usages, parfois attendus, plus souvent farfelus, dans les soins d’autrefois.

Château du Grand Jardin 5 avenue de la Marne, 52300 Joinville, Haute-Marne, Grand Est Joinville 52300 Haute-Marne Grand Est 03 25 94 17 54 https://www.bienvenue-hautemarne.fr/visites-activites/plus-beaux-chateaux/grand-jardin/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.bienvenue-hautemarne.fr/boutique »}] Les entrelacs et les topiaires de buis, les 365 arbres fruitiers, le labyrinthe, les carrés bouquetier et médicinal proposent une évocation du jardin Renaissance de Claude de Lorraine. Remis en valeur en 2003, le parc pittoresque recèle plusieurs essences rares dont des muscadiers, un frêne panaché, des cyprès chauves… Le pourtour de sa muraille est occupé par une collection de 150 espèces et variétés de buis, agréée par le Conservatoire des collections végétales spécialisées.

Au départ du château du Grand Jardin, cette visite vous invite à découvrir le XVIe siècle à Joinville au travers d’une thématique particulière : les plantes médicinales et le patrimoine qui y est un…

© CD52 et Pierre Hervet