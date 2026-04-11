Joinville

Visit’Apéros Joinville

Départ au Château du Grand Jardin Joinville Haute-Marne

Tarif : 13 – 13 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-13 2026-07-25 2026-08-08

Tout public

En compagnie de Julie, venez découvrir l’histoire de Joinville, cité millénaire, labellisée Petite Cité de Caractère® et Village Etape.

Remontez le temps en flânant dans les rues de la ville longez le quai des Peceaux où se dresse toujours une tour du rempart médiéval, admirez les maisons à pans de bois restaurées et les hôtels particuliers qui portent les traces d’une Renaissance opulente sous l’impulsion de la puissante famille de Guise. Depuis une décennie, la Ville de Joinville restaure son patrimoine qui se révèle toujours un peu plus.

A l’issue de la visite, une dégustation de produits du terroir vous sera proposée dans le somptueux cadre du château du Grand Jardin.

Durée 2h (1h30 de visite, 30 min de dégustation).

Départ au Château du Grand Jardin. Nombre de place limité, réservez en ligne dès maintenant la date qui vous convient. Clôture de la billetterie au comptoir du Château du Grand Jardin/Office de Tourisme à 15h30. .

Départ au Château du Grand Jardin Joinville 52300 Haute-Marne Grand Est

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L’événement Visit’Apéros Joinville Joinville a été mis à jour le 2026-04-11 par Antenne de Joinville