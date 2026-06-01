Joinville

Fête de la musique

Place des Halles Joinville Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Tout public

Le 19 juin, la Place des Halles se transforme en scène à ciel ouvert pour célébrer la Fête de la Musique ! Venez profiter d’une soirée conviviale et festive avec le spectacle de danse de l’Arabesque dès 19h, suivi du concert du groupe Wake Up à 20h. Entre amis, en famille ou entre voisins, partagez un moment chaleureux au cœur de Joinville. Buvette et restauration sur place pour prolonger le plaisir tout au long de la soirée. Rendez-vous nombreux pour faire vibrer la ville au rythme de la musique ! .

Place des Halles Joinville 52300 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 56 17 79

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English :

L’événement Fête de la musique Joinville a été mis à jour le 2026-06-06 par Antenne de Joinville