Fête de la musique Joinville
Fête de la musique Joinville vendredi 19 juin 2026.
Joinville
Fête de la musique
Place des Halles Joinville Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
Tout public
Le 19 juin, la Place des Halles se transforme en scène à ciel ouvert pour célébrer la Fête de la Musique ! Venez profiter d’une soirée conviviale et festive avec le spectacle de danse de l’Arabesque dès 19h, suivi du concert du groupe Wake Up à 20h. Entre amis, en famille ou entre voisins, partagez un moment chaleureux au cœur de Joinville. Buvette et restauration sur place pour prolonger le plaisir tout au long de la soirée. Rendez-vous nombreux pour faire vibrer la ville au rythme de la musique ! .
Place des Halles Joinville 52300 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 56 17 79
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English :
L’événement Fête de la musique Joinville a été mis à jour le 2026-06-06 par Antenne de Joinville
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