Le quai des bouquinistes à Joinville Joinville
Le quai des bouquinistes à Joinville Joinville samedi 27 juin 2026.
Joinville
Le quai des bouquinistes à Joinville
Quai des Peceaux Joinville Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-27 2026-06-28
Tout public
Les 27 et 28 juin, le Quai des Bouquinistes revient à Joinville ! L’entrée est libre pour tout le monde, profitez-en.
Au programme
– Des livres anciens, récents, rares ou inattendus
– Des élégants Vénitiens qui déambulent sur le Quai des Peceaux
– Des concerts et fanfares
– Des sculptures sur ballons et des bulles de savon
– Des ateliers masques pour les enfants
– Des jeux géants en bois pour les petits et grands
– Des rencontres avec des écrivains, artistes, artisans et passionnés du livre
Programme entier et détaillé en photo
Rendez vous au quai des Peceaux de Joinville !
Restauration et buvette seront aussi de la partie pour les plus gourmands
En cas de pluie, la manifestation aura lieu dans la salle des fêtes de Joinville (près de la gare) .
Quai des Peceaux Joinville 52300 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 94 33 04
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Le quai des bouquinistes à Joinville Joinville a été mis à jour le 2026-06-07 par Antenne de Joinville
À voir aussi à Joinville (Haute-Marne)
- Cinéma à l’Auditoire Histoires parallèles Joinville 16 juin 2026
- Cinéma à l’auditoire C’est quoi l’amour ? Joinville 16 juin 2026
- Fête de la musique à Joinville Joinville 19 juin 2026
- Dimanche de caractère VG Entre 1900 et 1920 Commerces Joinville à la belle époque Joinville 21 juin 2026
- Cinéma à l’auditoire de Joinville L’abandon Joinville 30 juin 2026