Joinville

Le quai des bouquinistes à Joinville

Quai des Peceaux Joinville Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-27 2026-06-28

Tout public

Les 27 et 28 juin, le Quai des Bouquinistes revient à Joinville ! L’entrée est libre pour tout le monde, profitez-en.

Au programme

– Des livres anciens, récents, rares ou inattendus

– Des élégants Vénitiens qui déambulent sur le Quai des Peceaux

– Des concerts et fanfares

– Des sculptures sur ballons et des bulles de savon

– Des ateliers masques pour les enfants

– Des jeux géants en bois pour les petits et grands

– Des rencontres avec des écrivains, artistes, artisans et passionnés du livre

Programme entier et détaillé en photo

Rendez vous au quai des Peceaux de Joinville !

Restauration et buvette seront aussi de la partie pour les plus gourmands

En cas de pluie, la manifestation aura lieu dans la salle des fêtes de Joinville (près de la gare) .

Quai des Peceaux Joinville 52300 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 94 33 04

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English :

L’événement Le quai des bouquinistes à Joinville Joinville a été mis à jour le 2026-06-07 par Antenne de Joinville