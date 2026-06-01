Dimanche de caractère VG Entre 1900 et 1920 Commerces Joinville à la belle époque Joinville dimanche 21 juin 2026.

Joinville

Dimanche de caractère VG Entre 1900 et 1920 Commerces Joinville à la belle époque

Place de la Grève Joinville Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Tout public

L’histoire locale renvoie immanquablement à Jean de Joinville ou aux ducs de Guise. Et pourtant ! Le chemin de fer, le canal, la métallurgie florissante, les commerces de détail, les manufactures et ateliers… entre les 19e et 20e siècle, la Belle époque a reconfiguré la ville et a laissé de nombreuses traces. Temps gourmand en fin de parcours.

Cet événement fait partie du programme régional des Dimanches de Caractère® disponible sur ce lien https://www.petitescitesdecaractere.com/wp-content/uploads/2026/04/programme-dimanches-de-caractere-grand-est-hauts-de-france-2026-web.pdf .

Place de la Grève Joinville 52300 Haute-Marne Grand Est +33 6 48 76 01 38 patrimoine.joinville@outlook.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Dimanche de caractère VG Entre 1900 et 1920 Commerces Joinville à la belle époque Joinville a été mis à jour le 2026-05-30 par Antenne de Joinville