Cinéma à l’auditoire C’est quoi l’amour ? Joinville
Cinéma à l’auditoire C’est quoi l’amour ? Joinville mardi 16 juin 2026.
Joinville
Cinéma à l’auditoire C’est quoi l’amour ?
Auditoire de Joinville Joinville Haute-Marne
Tarif : 7 – 7 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-16
fin : 2026-06-16
Date(s) :
2026-06-16
Tout public
Découvrez le nouveau film C’est quoi l’amour à 18h à l’auditoire de Joinville (1h48).
Synopsis Lorsque Fred demande à son ex-femme, Marguerite, de faire annuler leur mariage à l’Eglise pour pouvoir s’y remarier, elle se réjouit de le voir refaire sa vie. Mais ce qui devait être une simple formalité s’avère plus compliqué que prévu et va les mener jusqu’à Rome avec leurs enfants et leurs nouveaux conjoints. Un voyage haut en couleurs pour tous les membres de cette famille recomposée.
Ouverture de la billetterie dès 30 minutes avant le début de la séance. .
Auditoire de Joinville Joinville 52300 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 94 59 69
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L’événement Cinéma à l’auditoire C’est quoi l’amour ? Joinville a été mis à jour le 2026-05-28 par Antenne de Joinville
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