Joinville

Cinéma à l’Auditoire Histoires parallèles

Auditoire de Joinville Joinville Haute-Marne

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-16

fin : 2026-06-16

Date(s) :

2026-06-16

Tout public

Découvrez le nouveau film Histoire parallèles à 20h à l’auditoire de Joinville (2h19).

Synopsis En quête d’inspiration pour son nouveau roman, Sylvie espionne ses voisins d’en face. Quand elle engage le jeune Adam pour l’aider dans son quotidien, elle ignore que celui-ci va bouleverser sa vie et son travail, jusqu’à ce que la fiction qu’elle avait imaginée dépasse leur réalité à tous.

Ouverture de la billetterie dès 30 minutes avant le début de la séance. .

Auditoire de Joinville Joinville 52300 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 94 59 69

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Cinéma à l’Auditoire Histoires parallèles Joinville a été mis à jour le 2026-05-28 par Antenne de Joinville