Cinéma à l’Auditoire Histoires parallèles Joinville
Cinéma à l’Auditoire Histoires parallèles Joinville mardi 16 juin 2026.
Joinville
Cinéma à l’Auditoire Histoires parallèles
Auditoire de Joinville Joinville Haute-Marne
Tarif : 7 – 7 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-16
fin : 2026-06-16
Date(s) :
2026-06-16
Tout public
Découvrez le nouveau film Histoire parallèles à 20h à l’auditoire de Joinville (2h19).
Synopsis En quête d’inspiration pour son nouveau roman, Sylvie espionne ses voisins d’en face. Quand elle engage le jeune Adam pour l’aider dans son quotidien, elle ignore que celui-ci va bouleverser sa vie et son travail, jusqu’à ce que la fiction qu’elle avait imaginée dépasse leur réalité à tous.
Ouverture de la billetterie dès 30 minutes avant le début de la séance. .
Auditoire de Joinville Joinville 52300 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 94 59 69
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English :
L’événement Cinéma à l’Auditoire Histoires parallèles Joinville a été mis à jour le 2026-05-28 par Antenne de Joinville
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