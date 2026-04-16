Joinville

Visite Flash à Joinville Le château du Grand Jardin

Château du Grand Jardin Joinville Haute-Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-07-04

Tout public

Pressé mais curieux ? 30 minutes pour percer les secrets d’un monument…

Sous la houlette d’un guide, découvrez l’histoire de ce pavillon de fête, témoignage majeur de la Renaissance à Joinville.

Une pépite architecturale créé au XVIe siècle par Claude de Lorraine, Ier duc de Guise.

Cette visite est comprise dans le billet d’entrée du château.

Promenez-vous ensuite dans le magnifique jardin Renaissance, classé Jardin Remarquable.

Tarif compris dans le billet d’entrée du château. .

Château du Grand Jardin Joinville 52300 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 94 17 54 joinville@attractivite52.fr

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English :

L’événement Visite Flash à Joinville Le château du Grand Jardin Joinville a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne