Visite Flash à Joinville Le château du Grand Jardin Joinville
Visite Flash à Joinville Le château du Grand Jardin Joinville samedi 4 juillet 2026.
Joinville
Visite Flash à Joinville Le château du Grand Jardin
Château du Grand Jardin Joinville Haute-Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-07-04
Tout public
Pressé mais curieux ? 30 minutes pour percer les secrets d’un monument…
Sous la houlette d’un guide, découvrez l’histoire de ce pavillon de fête, témoignage majeur de la Renaissance à Joinville.
Une pépite architecturale créé au XVIe siècle par Claude de Lorraine, Ier duc de Guise.
Cette visite est comprise dans le billet d’entrée du château.
Promenez-vous ensuite dans le magnifique jardin Renaissance, classé Jardin Remarquable.
Tarif compris dans le billet d’entrée du château. .
Château du Grand Jardin Joinville 52300 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 94 17 54 joinville@attractivite52.fr
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English :
L’événement Visite Flash à Joinville Le château du Grand Jardin Joinville a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne
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