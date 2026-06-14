Joinville

Café concert au Troc Quai Ensemble Finlandia

Au Troc’Quai Joinville Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Tout public

Venez découvrir ou redécouvrir l’ensemble Finlandia et leur musique classique lors de ce café-concert au Troc Quai à Joinville.

Venez passer un beau moment entre amis, en famille ou simplement pour le plaisir d’écouter. L’entrée est libre ! .

Au Troc’Quai Joinville 52300 Haute-Marne Grand Est ensemble.finlandia@gmail.com

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English :

L’événement Café concert au Troc Quai Ensemble Finlandia Joinville a été mis à jour le 2026-06-14 par Antenne de Joinville