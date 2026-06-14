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Café concert au Troc Quai Ensemble Finlandia Joinville

Café concert au Troc Quai Ensemble Finlandia Joinville

Café concert au Troc Quai Ensemble Finlandia Joinville samedi 11 juillet 2026.

Adresse : Au Troc'Quai

Ville : 52300 Joinville

Département : Haute-Marne

Début : samedi 11 juillet 2026

Fin : samedi 11 juillet 2026

Tarif : 0 0 Gratuit Entrée libre

Joinville

Café concert au Troc Quai Ensemble Finlandia

Au Troc’Quai Joinville Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-07-11

Date(s) :
2026-07-11

Tout public
Venez découvrir ou redécouvrir l’ensemble Finlandia et leur musique classique lors de ce café-concert au Troc Quai à Joinville.
Venez passer un beau moment entre amis, en famille ou simplement pour le plaisir d’écouter. L’entrée est libre !   .

Au Troc’Quai Joinville 52300 Haute-Marne Grand Est   ensemble.finlandia@gmail.com

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English :

L’événement Café concert au Troc Quai Ensemble Finlandia Joinville a été mis à jour le 2026-06-14 par Antenne de Joinville

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