Café concert au Troc Quai Ensemble Finlandia Joinville
Café concert au Troc Quai Ensemble Finlandia Joinville samedi 11 juillet 2026.
Joinville
Café concert au Troc Quai Ensemble Finlandia
Au Troc’Quai Joinville Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Tout public
Venez découvrir ou redécouvrir l’ensemble Finlandia et leur musique classique lors de ce café-concert au Troc Quai à Joinville.
Venez passer un beau moment entre amis, en famille ou simplement pour le plaisir d’écouter. L’entrée est libre ! .
Au Troc’Quai Joinville 52300 Haute-Marne Grand Est ensemble.finlandia@gmail.com
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English :
L’événement Café concert au Troc Quai Ensemble Finlandia Joinville a été mis à jour le 2026-06-14 par Antenne de Joinville
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