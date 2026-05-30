Gala Les Opalines Joinville
Gala Les Opalines Joinville samedi 4 juillet 2026.
Joinville
Gala Les Opalines
gymnase du champ de tir Joinville Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Tout public
Restauration & buvette sur place.
Frites, sandwichs, pâtés lorrains de Mickael Diou PCHM, crêpes, gâteaux de Linda Délices et boissons.
Venez encourager nos majorettes et partager une belle soirée en famille ou entre amis. Nous vous attendons nombreux !
L’ouverture des portes se fera à 18h30 et le début du gala commencera à 19h30. .
gymnase du champ de tir Joinville 52300 Haute-Marne Grand Est +33 6 68 24 91 19 lesopalines.52@gmail.com
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English :
L’événement Gala Les Opalines Joinville a été mis à jour le 2026-05-30 par Antenne de Joinville
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