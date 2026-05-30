Joinville

Gala Les Opalines

gymnase du champ de tir Joinville Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Tout public

Restauration & buvette sur place.

Frites, sandwichs, pâtés lorrains de Mickael Diou PCHM, crêpes, gâteaux de Linda Délices et boissons.

Venez encourager nos majorettes et partager une belle soirée en famille ou entre amis. Nous vous attendons nombreux !

L’ouverture des portes se fera à 18h30 et le début du gala commencera à 19h30. .

gymnase du champ de tir Joinville 52300 Haute-Marne Grand Est +33 6 68 24 91 19 lesopalines.52@gmail.com

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English :

L’événement Gala Les Opalines Joinville a été mis à jour le 2026-05-30 par Antenne de Joinville