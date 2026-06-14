Atelier poterie au Troc Quai Joinville
Atelier poterie au Troc Quai Joinville dimanche 5 juillet 2026.
Joinville
Atelier poterie au Troc Quai
Au Troc Quai Joinville Haute-Marne
Tarif : 50 – 50 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
Tout public
Face au succès du premier atelier poterie, Poppy Pottery revient au Troc’Quai pour une nouvelle session création de tasse.
Une précision importante le tarif de l’atelier est intégralement destiné à l’intervenante Poppy Pottery.
Afin de soutenir le café brocante qui accueille cet événement, l’équipe du Troc Quai compte simplement sur votre convivialité en profitant d’une boisson, d’une gourmandise ou d’une petite consommation sur place pendant l’atelier.
Attention, places limitées et atelier sur réservation. L’atelier durera environ 3h. .
Au Troc Quai Joinville 52300 Haute-Marne Grand Est +33 7 81 63 97 63
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English :
L’événement Atelier poterie au Troc Quai Joinville a été mis à jour le 2026-06-14 par Antenne de Joinville
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