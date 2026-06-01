Joinville

Joyeux Anniversaire !

Auditoire de Joinville Joinville Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-22

fin : 2026-06-22

Date(s) :

2026-06-22

Tout public

Joyeux anniversaire ! est une pièce intégrale mise en scène par Anne-Marie Botta et David Botton, sous l’égide de la compagnie joinvilloise Créamuse.

8 enfants de 6 à 12 ans prendront plaisir à jouer la comédie devant le tout public.

L’histoire est amusante deux jeunes filles se retrouvent à organiser une fête d’anniversaire surprise, à l’insu de leurs parents. Surviennent deux voleurs qui se sont introduits dans la maison. Que faire ? On s’apercevra que les enfants ont souvent plus d’un tour dans leur sac.

Louis, Louise, Anastasia, Joseph, Salomé, Côme, Léa et Zoé mettront toute leur énergie à faire rire quiconque viendra les applaudir. .

Auditoire de Joinville Joinville 52300 Haute-Marne Grand Est +33 6 29 05 48 49

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English :

L’événement Joyeux Anniversaire ! Joinville a été mis à jour le 2026-06-11 par Antenne de Joinville