Joinville

Spectacle Dard D’art

Auditoire de Joinville Joinville Haute-Marne

Tarif : 2 – 2 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-17 2026-06-19 2026-06-21

Tout public

Mis en scène par David Botton, Dard d’Art réunit sur scène les 28 élèves de l’option théâtre du collège de Joinville autour d’un spectacle aussi drôle que réfléchi.

À travers une douzaine d’extraits issus du grand répertoire français, de Molière à Beckett en passant par Feydeau, Courteline ou Ionesco, les jeunes comédiens explorent une question universelle qu’est-ce que l’art, et qu’est-ce qui est beau ?

Le public retrouvera notamment une scène incontournable des Précieuses ridicules de Molière, qui rappelle avec humour combien il est parfois facile d’impressionner ceux qui prétendent tout savoir. Avec Le Minotaure de Marcel Aymé, la question de l’art contemporain est abordée de manière décalée, tandis que la célèbre pièce Art de Yasmina Reza invite chacun à se faire sa propre opinion devant un tableau… entièrement blanc.

Entre satire, humour et réflexion, Dard d’Art offre un regard malicieux sur notre rapport à l’art et aux apparences. Un spectacle tout public qui promet de faire rire autant que réfléchir. .

Auditoire de Joinville Joinville 52300 Haute-Marne Grand Est +33 6 29 05 48 49

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English :

L’événement Spectacle Dard D’art Joinville a été mis à jour le 2026-06-11 par Antenne de Joinville