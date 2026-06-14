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Concert ensemble Finlandia Joinville

Concert ensemble Finlandia Joinville

Concert ensemble Finlandia Joinville dimanche 12 juillet 2026.

Adresse : Eglise Notre Dame de Joinville

Ville : 52300 Joinville

Département : Haute-Marne

Début : dimanche 12 juillet 2026

Fin : dimanche 12 juillet 2026

Tarif : 8 8 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Joinville

Concert ensemble Finlandia

Eglise Notre Dame de Joinville Joinville Haute-Marne

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12
fin : 2026-07-12

Date(s) :
2026-07-12

Tout public
Venez profiter de ce rendez-vous musical et culturel dans l’église de Joinville.
Au programme
– concert de l’ensemble Finlandia et leur musique classique
– accompagnement de Gilles de l’Assomption aux orgues
– et présence de Yann Denes qui réalisera 5 œuvres d’art en direct   .

Eglise Notre Dame de Joinville Joinville 52300 Haute-Marne Grand Est   ensemble.finlandia@gmail.com

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English :

L’événement Concert ensemble Finlandia Joinville a été mis à jour le 2026-06-14 par Antenne de Joinville

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