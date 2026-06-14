Joinville

Concert ensemble Finlandia

Eglise Notre Dame de Joinville Joinville Haute-Marne

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-12

Tout public

Venez profiter de ce rendez-vous musical et culturel dans l’église de Joinville.

Au programme

– concert de l’ensemble Finlandia et leur musique classique

– accompagnement de Gilles de l’Assomption aux orgues

– et présence de Yann Denes qui réalisera 5 œuvres d’art en direct .

Eglise Notre Dame de Joinville Joinville 52300 Haute-Marne Grand Est ensemble.finlandia@gmail.com

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English :

L’événement Concert ensemble Finlandia Joinville a été mis à jour le 2026-06-14 par Antenne de Joinville