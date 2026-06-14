Concert ensemble Finlandia Joinville
Concert ensemble Finlandia Joinville dimanche 12 juillet 2026.
Joinville
Concert ensemble Finlandia
Eglise Notre Dame de Joinville Joinville Haute-Marne
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-12
Tout public
Venez profiter de ce rendez-vous musical et culturel dans l’église de Joinville.
Au programme
– concert de l’ensemble Finlandia et leur musique classique
– accompagnement de Gilles de l’Assomption aux orgues
– et présence de Yann Denes qui réalisera 5 œuvres d’art en direct .
Eglise Notre Dame de Joinville Joinville 52300 Haute-Marne Grand Est ensemble.finlandia@gmail.com
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English :
L’événement Concert ensemble Finlandia Joinville a été mis à jour le 2026-06-14 par Antenne de Joinville
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