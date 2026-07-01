Feu d’artifice Joinville
lundi 13 juillet 2026 · Joinville
Informations pratiques
Joinville
Feu d’artifice
Rue Aristide Briand Joinville Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Tout public
Le 13 juillet, Joinville s’illumine !
Envie de vivre une belle soirée d’été en famille ou entre amis ? Rendez-vous à Joinville pour célébrer la Fête Nationale dans une ambiance festive et conviviale !
Au programme distribution de lampions pour petits et grands à 21h30, concert de l’Harmonie Municipale, animation avec les Shakers, sans oublier le traditionnel feu d’artifice qui illuminera au dessus de la côte du château.
Profitez également de la buvette et de la restauration sur place pour passer une soirée complète, au cœur de la ville.
Une soirée de partage, de musique et d’émotions vous attend… Venez nombreux admirer le spectacle ! .
Rue Aristide Briand Joinville 52300 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 94 13 01
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English :
L’événement Feu d’artifice Joinville a été mis à jour le 2026-06-28 par Antenne de Joinville
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