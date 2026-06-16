Joinville

Apéro du jeudi 16 juillet Eurêka

Château du Grand Jardin Joinville Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

Tout public

Préparez-vous à vivre une soirée gourmande et festive au château du Grand Jardin !

Avec sa nouvelle formule marché gourmand assuré par des producteurs locaux sans réservation (hors groupes de 10 personnes et plus), et son bar géré par l’équipe du Château, les Apéros du jeudi vous invitent à déguster, trinquer et danser au rythme d’un groupe musical talentueux.

Pour ce deuxième apéro, retrouvez

Eurêka

Eurêka (Cover pop) revisite avec énergie et fraicheur les incontournables de la pop française et les hits anglo-saxons les plus entraînants avec pour seule mission vous faire chanter et danser !

Au menu

– Box dégustation prestige d’Henriot,

– Fraises des Comptoirs,

– Saucissons de Saucissons Chillet,

– Fromages de chèvre d’Astrid Di Tullio,

– Pizzas napolitaines de 400 degrés,

– Couscous du Restaurant La vallée (Dalila),

– Un large choix de gourmandises sucrées et salées de Laetibiscuit cookies, mini-cakes, brownies, napolitains, tartes poire amandine et muffins.

Les consommations au bar et aux food-trucks seront à effectuer auprès des différents partenaires

Le pique-nique est interdit.

Les chiens ne sont pas admis les jours de grande manifestation. .

Château du Grand Jardin Joinville 52300 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 94 17 54 joinville@attractivite52.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Apéro du jeudi 16 juillet Eurêka Joinville a été mis à jour le 2026-06-16 par Antenne de Joinville