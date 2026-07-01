Fêtes du terroir Joinville
lundi 13 juillet 2026 · Joinville
Informations pratiques
Joinville
Fêtes du terroir
Rue Aristide Briand Joinville Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Tout public
À partir de 16h, la rue Aristide Briand se transforme en véritable vitrine de nos saveurs et savoir-faire
Produits du terroir
Concerts et animations
Buvette
Restauration sur place
Une belle occasion de prendre le temps de flâner, d’échanger, de goûter et de profiter d’une ambiance chaleureuse et conviviale.
Parce qu’au fond, le terroir, ce n’est pas seulement ce qu’il y a dans l’assiette. C’est aussi les rencontres, les histoires et les traditions que l’on partage. .
Rue Aristide Briand Joinville 52300 Haute-Marne Grand Est +33 6 12 64 59 71
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Fêtes du terroir Joinville a été mis à jour le 2026-06-28 par Antenne de Joinville
À voir aussi à Joinville (Haute-Marne)
- Café concert au Troc Quai Ensemble Finlandia Joinville 11 juillet 2026
- Concert ensemble Finlandia Joinville 12 juillet 2026
- Visit’Apéros Joinville Joinville 13 juillet 2026
- Feu d’artifice Joinville 13 juillet 2026
- Apéro du jeudi 16 juillet Eurêka Joinville 16 juillet 2026