Informations pratiques

Joinville

Fêtes du terroir

Rue Aristide Briand Joinville Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Tout public

À partir de 16h, la rue Aristide Briand se transforme en véritable vitrine de nos saveurs et savoir-faire

Produits du terroir

Concerts et animations

Buvette

Restauration sur place

Une belle occasion de prendre le temps de flâner, d’échanger, de goûter et de profiter d’une ambiance chaleureuse et conviviale.

Parce qu’au fond, le terroir, ce n’est pas seulement ce qu’il y a dans l’assiette. C’est aussi les rencontres, les histoires et les traditions que l’on partage. .

Rue Aristide Briand Joinville 52300 Haute-Marne Grand Est +33 6 12 64 59 71

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English :

L’événement Fêtes du terroir Joinville a été mis à jour le 2026-06-28 par Antenne de Joinville