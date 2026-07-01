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AGENDA · Joinville

Fêtes du terroir Joinville

lundi 13 juillet 2026 · Joinville

Fêtes du terroir Joinville

Informations pratiques

Début
lundi 13 juillet 2026
Fin
lundi 13 juillet 2026
Adresse
Rue Aristide Briand
Ville
52300 Joinville
Département
Haute-Marne
Tarif
0 0 Gratuit Entrée libre

Joinville

Fêtes du terroir

Rue Aristide Briand Joinville Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13
fin : 2026-07-13

Date(s) :
2026-07-13

Tout public
À partir de 16h, la rue Aristide Briand se transforme en véritable vitrine de nos saveurs et savoir-faire
Produits du terroir
Concerts et animations
Buvette
Restauration sur place
Une belle occasion de prendre le temps de flâner, d’échanger, de goûter et de profiter d’une ambiance chaleureuse et conviviale.
Parce qu’au fond, le terroir, ce n’est pas seulement ce qu’il y a dans l’assiette. C’est aussi les rencontres, les histoires et les traditions que l’on partage.   .

Rue Aristide Briand Joinville 52300 Haute-Marne Grand Est +33 6 12 64 59 71 

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English :

L’événement Fêtes du terroir Joinville a été mis à jour le 2026-06-28 par Antenne de Joinville

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