Soirée apéro’jeux Joinville

Le Comptoir des jeux Joinville Haute-Marne
Gratuit
Entrée libre
Début : 2026-02-13
fin : 2026-02-13
2026-02-13
Tout public
Une soirée pour jouer et partager organisée par le TrocQuai et Le Comptoir des jeux.
Venez découvrir et jouer à nos jeux de société dans une ambiance détentue et conviviale. Que vous soyez joueur occasionnel ou passioné, seul, ou entre amis ou en famille, l’idée est simple s’amuser ensemble autour d’une table !
Accès libre
Pistes de karting ouvertes en nocturne pour l’occasion. Bières et vin servis par le Troc Quai et pizzas par Bella Pizza. .
Le Comptoir des jeux Joinville 52300 Haute-Marne Grand Est +33 9 78 81 83 72 contact@lescomptoirs52.fr
English :
