Informations pratiques

Joinville

Apéro du jeudi 9 juillet Chaussettes Sales

Château du Grand Jardin Joinville Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09

fin : 2026-07-09

Date(s) :

2026-07-09

Tout public

Préparez-vous à vivre 8 soirées gourmandes et festives au Château du Grand Jardin !

Avec sa nouvelle formule marché gourmand assuré par des producteurs locaux sans réservation (hors groupes de 10 personnes et plus), et son bar géré par l’équipe du Château, les Apéros du jeudi vous invitent à déguster, trinquer et danser au rythme de groupes musicaux talentueux.

Pour ce premier apéro, retrouvez

– Les Chaussettes Sales

Ce groupe pop & rock fait renaître l’énergie du samedi soir avec des classiques revisités, dans une jolie déco de scène inspirée de l’esthétique emblématique des années 80.

Au menu

– Box dégustation prestige d’Henriot,

– Fraises des Comptoirs,

– Terrines, tartinables et pickles de légume de L’épicurieuse,

– Saucissons de Saucissons Chillet,

– Pizzas napolitaines de 400 degrés,

– Un large choix de gourmandises sucrées et salées de Laetibiscuit cookies, mini-cakes, brownies, napolitains, tartes poire amandine et muffins.

Les consommations au bar et aux food-trucks seront à effectuer auprès des différents partenaires

Le pique-nique est interdit.

Les chiens ne sont pas admis les jours de grande manifestation. .

Château du Grand Jardin Joinville 52300 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 94 17 54 joinville@attractivite52.fr

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English :

L’événement Apéro du jeudi 9 juillet Chaussettes Sales Joinville a été mis à jour le 2026-07-02 par Antenne de Joinville