Cinéma à Lauzerte Marty Supreme salle des fêtes (salle Tournesol) Lauzerte

Cinéma à Lauzerte Marty Supreme

salle des fêtes (salle Tournesol) allée de Ruppé Lauzerte Tarn-et-Garonne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21 20:30:00

fin : 2026-05-21

Date(s) :

2026-05-21

Cinéma le jeudi à Lauzerte, en Salle Tournesol (à l’étage de la salle des fêtes)

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salle des fêtes (salle Tournesol) allée de Ruppé Lauzerte 82110 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 94 52 47 quercimages@laposte.net

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English :

Thursday cinema in Lauzerte, in the Salle Tournesol (on the first floor of the village hall)

L’événement Cinéma à Lauzerte Marty Supreme Lauzerte a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Serres en Quercy