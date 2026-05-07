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Cinéma Arudy Elfie et les super Elfkins Cinéma Saint Michel Arudy

Cinéma Arudy Elfie et les super Elfkins Cinéma Saint Michel Arudy

Cinéma Arudy Elfie et les super Elfkins Cinéma Saint Michel Arudy samedi 30 mai 2026.

Lieu : Cinéma Saint Michel

Adresse : 11 rue Saint-Michel

Ville : 64260 Arudy

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 16:30:00

Tarif : 5 5 5 Tarif réduit

Arudy

Cinéma Arudy Elfie et les super Elfkins

Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 16:30:00
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

1h 16min | Animation, Famille

Il existe tout près de nous un monde secret où vit Elfie, une petite Elfkin qui rêve d’aventures. Quand elle rencontre Bo et sa famille un brin casse-cou, une mission très spéciale les attend aider Mira, une petite fille humaine qui rêve d’avoir un animal de compagnie. Chat câlin ? Chien rigolo ? Ou peut-être… tous les animaux du quartier ? Les deux amis vont vite comprendre que les plus petits peuvent accomplir de grandes choses, surtout quand ils agissent avec le cœur !   .

Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   cinemarudy64@orange.fr

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English : Cinéma Arudy Elfie et les super Elfkins

L’événement Cinéma Arudy Elfie et les super Elfkins Arudy a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées

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