Cinéma Arudy Elfie et les super Elfkins Cinéma Saint Michel Arudy
Cinéma Arudy Elfie et les super Elfkins Cinéma Saint Michel Arudy samedi 30 mai 2026.
Arudy
Cinéma Arudy Elfie et les super Elfkins
Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 16:30:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
1h 16min | Animation, Famille
Il existe tout près de nous un monde secret où vit Elfie, une petite Elfkin qui rêve d’aventures. Quand elle rencontre Bo et sa famille un brin casse-cou, une mission très spéciale les attend aider Mira, une petite fille humaine qui rêve d’avoir un animal de compagnie. Chat câlin ? Chien rigolo ? Ou peut-être… tous les animaux du quartier ? Les deux amis vont vite comprendre que les plus petits peuvent accomplir de grandes choses, surtout quand ils agissent avec le cœur ! .
Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinemarudy64@orange.fr
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English : Cinéma Arudy Elfie et les super Elfkins
L’événement Cinéma Arudy Elfie et les super Elfkins Arudy a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
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