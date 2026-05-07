Fêtons la biodiversité Le trésor vert d’Arudy 22 Rue du parc national, Arudy Arudy

Arudy

Fêtons la biodiversité Le trésor vert d’Arudy

22 Rue du parc national, Arudy 22 Rue du Parc national Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 15:00:00

fin : 2026-05-30 17:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Le trésor vert d’Arudy Par le Parc national des Pyrénées et Catherine Pierrad, une botaniste arudyenne

Du bois d’Arudy jusqu’aux estives, découvrez les plantes des forêts, zones humides, prairies et rochers. Communes ou inattendues, elles font la richesse du patrimoine naturel de la commune.

En voiture par une bonne piste puis à pied, sortie pour tous. Prévoir vêtements et chaussures de marche.

Inscription indispensable sur evenement@pyrenees-parcnational.fr ou au 05 59 05 41 59 .

22 Rue du parc national, Arudy 22 Rue du Parc national Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 05 41 59 evenement@pyrenees-parcnational.fr

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English : Fêtons la biodiversité Le trésor vert d’Arudy

L’événement Fêtons la biodiversité Le trésor vert d’Arudy Arudy a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées