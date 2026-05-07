Cinéma Arudy La poupée Cinéma Saint Michel Arudy
Cinéma Arudy La poupée Cinéma Saint Michel Arudy samedi 30 mai 2026.
Arudy
Cinéma Arudy La poupée
Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 21:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
1h 20min | Comédie, Romance
Rémi ne s’est jamais remis de sa dernière séparation. Depuis, il s’est mis en couple avec une poupée, c’est plus simple. Elle s’appelle Audrey. Le jour où Patricia, une nouvelle collègue, arrive dans l’entreprise de Rémi, Audrey va mystérieusement prendre vie. .
Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinemarudy64@orange.fr
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English : Cinéma Arudy La poupée
L’événement Cinéma Arudy La poupée Arudy a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
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