Cinéma Arudy Juste une illusion Cinéma Saint Michel Arudy
Cinéma Arudy Juste une illusion Cinéma Saint Michel Arudy mardi 19 mai 2026.
Arudy
Cinéma Arudy Juste une illusion
Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-19 21:00:00
fin : 2026-05-19
Date(s) :
2026-05-19
1h55 Comédie dramatique de Olivier Nakache, Eric Toledano, avec Louis Garrel, Camille Cottin, Pierre Lottin, Simon Boublil, Alexis Rosenstiehl.
Nous sommes en 1985, Vincent, bientôt 13 ans, vit en banlieue parisienne dans une famille de la classe moyenne, entre un grand frère distant et des parents en conflit permanent. Alors qu’il n’est déjà plus un enfant et qu’il n’est pas encore un adulte, nous allons partager ses questions et ses doutes sur l’identité, l’amitié, la famille, la religion, le désir et les premiers élans amoureux.
Séance précédée d’un court-métrage. .
Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinemarudy64@orange.fr
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English : Cinéma Arudy Juste une illusion
L’événement Cinéma Arudy Juste une illusion Arudy a été mis à jour le 2026-05-02 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
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