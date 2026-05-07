Cinéma Arudy Romeria VOSTFR Cinéma Saint Michel Arudy
Cinéma Arudy Romeria VOSTFR Cinéma Saint Michel Arudy dimanche 24 mai 2026.
Arudy
Cinéma Arudy Romeria VOSTFR
Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 21:00:00
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-24
1h 55min | Drame VOSTFR
Afin d’obtenir un document d’état civil pour ses études supérieures, Marina, adoptée depuis l’enfance, doit renouer avec une partie de sa véritable famille. Guidée par le journal intime de sa mère qui ne l’a jamais quittée, elle se rend sur la côte atlantique et rencontre tout un pan de sa famille paternelle qu’elle ne connait pas. L’arrivée de Marina va faire ressurgir le passé. En ravivant le souvenir de ses parents, elle va découvrir les secrets de cette famille, les non-dits et les hontes… .
Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinemarudy64@orange.fr
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English : Cinéma Arudy Romeria VOSTFR
L’événement Cinéma Arudy Romeria VOSTFR Arudy a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
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