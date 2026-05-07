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Cinéma Arudy Romeria VOSTFR Cinéma Saint Michel Arudy

Cinéma Arudy Romeria VOSTFR Cinéma Saint Michel Arudy dimanche 24 mai 2026.

Lieu : Cinéma Saint Michel

Adresse : 11 rue Saint-Michel

Ville : 64260 Arudy

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : dimanche 24 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif : 5 5 5 Tarif réduit

Arudy

Cinéma Arudy Romeria VOSTFR

Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 21:00:00
fin : 2026-05-24

Date(s) :
2026-05-24

1h 55min | Drame VOSTFR

Afin d’obtenir un document d’état civil pour ses études supérieures, Marina, adoptée depuis l’enfance, doit renouer avec une partie de sa véritable famille. Guidée par le journal intime de sa mère qui ne l’a jamais quittée, elle se rend sur la côte atlantique et rencontre tout un pan de sa famille paternelle qu’elle ne connait pas. L’arrivée de Marina va faire ressurgir le passé. En ravivant le souvenir de ses parents, elle va découvrir les secrets de cette famille, les non-dits et les hontes…   .

Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   cinemarudy64@orange.fr

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English : Cinéma Arudy Romeria VOSTFR

L’événement Cinéma Arudy Romeria VOSTFR Arudy a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées

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