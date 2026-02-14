Cinéma – Avant-première : “Compostelle”, Cineplanet, Alès

Cinéma – Avant-première : “Compostelle” Mardi 10 mars, 20h00 Cineplanet Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-10T20:00:00+01:00 – 2026-03-10T22:30:00+01:00

Fin : 2026-03-10T20:00:00+01:00 – 2026-03-10T22:30:00+01:00

Organisée par le Rotary Club Alès-Cévennes, au profit de la Recherche sur le cerveau. Suivie d’un verre de convivialité offert.

Cineplanet Place des Martyrs de la Résistance 30100 ALES Alès 30100 Gard Occitanie 04 28 70 58 34 https://cineplanet.fr https://www.facebook.com/CineplanetAles;https://x.com/CinePlanetAles [{« type »: « email », « value »: « rotaryales@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 36 51 19 99 »}, {« type »: « link », « value »: « http://tickets.espoir-en-tete.org/paiement/form.xpx »}]

Film avec Alexandra Lamy, Julien Le Berre et Mélanie Doutey.