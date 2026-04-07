Cinéma champêtre Lieu-dit Le Costil Sap-en-Auge

Sap-en-Auge

Cinéma champêtre

Lieu-dit Le Costil Domaine Sauvage Le Costil Sap-en-Auge Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 20:30:00

fin : 2026-07-19 23:00:00

Date(s) :

2026-07-19

Prenez votre bol de pop-corn et installez-vous sur une botte de paille vous êtes fin prêts pour le cinéma champêtre du Costil !

3 soirées film plein air, projeté sur les murs du château (du 17 au 19 juillet).

Programmation à venir, onglet association sur www.lecostil.com

> Prix libre

> Réservation obligatoire .

Lieu-dit Le Costil Domaine Sauvage Le Costil Sap-en-Auge 61470 Orne Normandie contact@lecostil.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Cinéma champêtre

L’événement Cinéma champêtre Sap-en-Auge a été mis à jour le 2026-04-07 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault