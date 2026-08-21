Cinéma Cintegabelle : Les matins merveilleux, Salle de Cinéma Gérard PHILIPE, Cintegabelle

Informations pratiques

Cinéma Cintegabelle : Les matins merveilleux Dimanche 4 octobre, 17h00 Salle de Cinéma Gérard PHILIPE Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-04T17:00:00+02:00 – 2026-10-04T18:30:00+02:00

Fin : 2026-10-04T17:00:00+02:00 – 2026-10-04T18:30:00+02:00

De vieux vinyles disco dans le coffre de sa Twingo, à peine remise de la mort de sa grand-mère, Charlie roule. Elle ne sait pas encore que ces disques ressusciteront les pas de danse de sa mère dans les yeux humides de Titou, caviste rêveur, ni qu’une plage méditerranéenne désertée sera le théâtre de sa rencontre avec Marina, qui rêve son idéal de liberté dans la pizzeria du village. Pour l’instant, elle roule.

Salle de Cinéma Gérard PHILIPE 31550 Cintegabelle 31550 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 0561089097 »}]

Sortie 29 juillet 2026 en salle | 1h 27min | Comédie, Romance De Avril Besson | Avec India Hair, Raya Martigny, Eric Cantona

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