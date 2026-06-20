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Cinéma Colony Saint-Affrique

Cinéma Colony Saint-Affrique

Cinéma Colony Saint-Affrique samedi 20 juin 2026.

Adresse : 1 Boulevard Carnot

Ville : 12400 Saint-Affrique

Département : Aveyron

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Tarif :

Saint-Affrique

Cinéma Colony

1 Boulevard Carnot Saint-Affrique Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-20
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20 2026-06-21 2026-06-23

Ce film est présenté en Séance de Minuit au Festival de Cannes 2026.
Interdit 12 ans avec avertissement
Dans un gratte-ciel du centre de Séoul, une mystérieuse contamination se propage brusquement. L’immeuble est bouclé et toutes les personnes présentes confinées. Au départ, les infectés rampent comme des bêtes. Mais peu à peu, ils évoluent…
27 mai 2026 en salle | 2h 02min | Epouvante-horreur
De Sang-Ho Yeon | Par Sang-Ho Yeon, Gyu Seok Choi
Avec Gianna Jun, Kyo-hwan Koo, Ji Chang-Wook
Titre original Gunche   .

1 Boulevard Carnot Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 02 10  essa12@orange.fr

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English :

This film is presented in the Midnight Screening at the Cannes Film Festival 2026.

L’événement Cinéma Colony Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-06-18 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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