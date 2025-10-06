Cinéma Police flash 80 Mur-de-Barrez
Cinéma Police flash 80 Mur-de-Barrez vendredi 12 juin 2026.
Mur-de-Barrez
Cinéma L’abandon
1, rue de la Parro Mur-de-Barrez Aveyron
Tarif : – – EUR
30
Tarif enfant
abonnement (10 séances)
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-06-12
fin : 2026-06-12
Date(s) :
2026-06-12
Drame de Vincent Garenq avec Antoine Reinartz, Emmanuelle Bercot, Emma Boumali. Durée 1h40min
Tout public avec avertissement
Ce film est présenté en hors-compétition au Festival de Cannes 2026.
Tout le monde connaît le nom de Samuel Paty, mais peu de gens connaissent réellement son histoire. Le 16 octobre 2020, Samuel Paty, professeur d’Histoire-Géographie, est assassiné à la sortie de son collège. À la lumière des enquêtes et des procès, ce film revient sur ses onze derniers jours, et l’engrenage qui a conduit à sa mort tragique. 30 .
1, rue de la Parro Mur-de-Barrez 12600 Aveyron Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Drama by Vincent Garenq with Antoine Reinartz, Emmanuelle Bercot, Emma Boumali. Running time: 1h40min
L’événement Cinéma L’abandon Mur-de-Barrez a été mis à jour le 2026-05-20 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
À voir aussi à Mur-de-Barrez (Aveyron)
- Cinéma Projet dernière chance Mur-de-Barrez 10 juin 2026
- Cinéma Rural Mur-de-Barrez 13 juin 2026
- Cinéma les K’dor Mur-de-Barrez 15 juin 2026
- Cinéma Le crime du 3ème étage Mur-de-Barrez 17 juin 2026
- Cinéma Ce qu’il reste de nous en VO Mur-de-Barrez 19 juin 2026