Cinéma Police flash 80 Mur-de-Barrez

Mur-de-Barrez

Cinéma L’abandon

1, rue de la Parro Mur-de-Barrez Aveyron

Tarif : – – EUR

30

Tarif enfant

abonnement (10 séances)

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-12

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

Drame de Vincent Garenq avec Antoine Reinartz, Emmanuelle Bercot, Emma Boumali. Durée 1h40min

Tout public avec avertissement

Ce film est présenté en hors-compétition au Festival de Cannes 2026.

Tout le monde connaît le nom de Samuel Paty, mais peu de gens connaissent réellement son histoire. Le 16 octobre 2020, Samuel Paty, professeur d’Histoire-Géographie, est assassiné à la sortie de son collège. À la lumière des enquêtes et des procès, ce film revient sur ses onze derniers jours, et l’engrenage qui a conduit à sa mort tragique. 30 .

1, rue de la Parro Mur-de-Barrez 12600 Aveyron Occitanie

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English :

Drama by Vincent Garenq with Antoine Reinartz, Emmanuelle Bercot, Emma Boumali. Running time: 1h40min

L’événement Cinéma L’abandon Mur-de-Barrez a été mis à jour le 2026-05-20 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)