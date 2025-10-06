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Cinéma Police flash 80 Mur-de-Barrez

Cinéma Police flash 80 Mur-de-Barrez

Cinéma Police flash 80 Mur-de-Barrez vendredi 12 juin 2026.

Adresse : 1, rue de la Parro

Ville : 12600 Mur-de-Barrez

Département : Aveyron

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : vendredi 12 juin 2026

Tarif : 30 Tarif enfant abonnement (10 séances)

Mur-de-Barrez

Cinéma L’abandon

1, rue de la Parro Mur-de-Barrez Aveyron

Tarif : – – EUR
30
Tarif enfant
abonnement (10 séances)

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-06-12
fin : 2026-06-12

Date(s) :
2026-06-12

Drame de Vincent Garenq avec Antoine Reinartz, Emmanuelle Bercot, Emma Boumali. Durée 1h40min
Tout public avec avertissement
Ce film est présenté en hors-compétition au Festival de Cannes 2026.
Tout le monde connaît le nom de Samuel Paty, mais peu de gens connaissent réellement son histoire. Le 16 octobre 2020, Samuel Paty, professeur d’Histoire-Géographie, est assassiné à la sortie de son collège. À la lumière des enquêtes et des procès, ce film revient sur ses onze derniers jours, et l’engrenage qui a conduit à sa mort tragique. 30  .

1, rue de la Parro Mur-de-Barrez 12600 Aveyron Occitanie  

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English :

Drama by Vincent Garenq with Antoine Reinartz, Emmanuelle Bercot, Emma Boumali. Running time: 1h40min

L’événement Cinéma L’abandon Mur-de-Barrez a été mis à jour le 2026-05-20 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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