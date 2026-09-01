Cinéma de la comédie française Saint-Laurent-en-Royans
vendredi 11 septembre 2026 · Saint-Laurent-en-Royans
Informations pratiques
Saint-Laurent-en-Royans
Cinéma de la comédie française
salle des fêtes Saint-Laurent-en-Royans Drôme
Tarif : 4 – 4 – 7 EUR
Plein tarif 7 € Tarif réduit 6 € Groupes 5 € Scolaires 4 €.
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 20:30:00
fin : 2026-09-11
Date(s) :
2026-09-11
De la Comédie-Française de Martin Darondeau et Bertrand Usclat à 20h00, à la Salle des Fêtes de St Martin en Vercors le mercredi 30 septembre, organisé par le Comité des Fêtes de Saint Martin en Vercors, en partenariat avec la FOL de la Drôme.
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salle des fêtes Saint-Laurent-en-Royans 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 35 70 biblioludo26@gmail.com
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English :
De la Comédie-Française by Martin Darondeau and Bertrand Usclat at 8:00 p.m., at the Salle des Fêtes in Saint-Martin-en-Vercors on Wednesday, September 30, organized by the Saint-Martin-en-Vercors Festival Committee, in partnership with the FOL of the Drôme.
L’événement Cinéma de la comédie française Saint-Laurent-en-Royans a été mis à jour le 2026-08-14 par Office de Tourisme Vercors Drôme
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