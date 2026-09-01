UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Laurent-en-Royans

Soirée jeux à la ludothèque Rue du Tram Saint-Laurent-en-Royans

samedi 19 septembre 2026 · Rue du Tram · Saint-Laurent-en-Royans

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Rue du Tram
Adresse
Bibliothèque-ludothèque
Ville
26190 Saint-Laurent-en-Royans
Département
Drôme
Tarif

Saint-Laurent-en-Royans

Soirée jeux à la ludothèque

Rue du Tram Bibliothèque-ludothèque Saint-Laurent-en-Royans Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 20:00:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Soirée jeux proposée par l’association d’animation de la bibliothèque-ludothèque de Saint-Laurent-en-Royans.
Boissons et grignotages offerts
  .

Rue du Tram Bibliothèque-ludothèque Saint-Laurent-en-Royans 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 35 70  biblioludo.stlaurent@cc-royans-vercors.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Game night hosted by the Saint-Laurent-en-Royans Library and Toy Library’s activities association.
Free drinks and snacks

L’événement Soirée jeux à la ludothèque Saint-Laurent-en-Royans a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de Tourisme Vercors Drôme

À voir aussi à Saint-Laurent-en-Royans (Drôme)