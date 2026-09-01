Jeu enquête et dégustation gratuite en boutique Boutique Ravioles à l’ancienne Saint-Laurent-en-Royans

Informations pratiques

Saint-Jean-en-Royans

Jeu enquête et dégustation gratuite en boutique

Boutique Ravioles à l’ancienne Avenue des pionniers du Vercors Saint-Jean-en-Royans Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 11:30:00

fin : 2026-09-12 18:30:00

Date(s) :

2026-09-12

Une enquête gourmande et immersive autour de la célèbre Raviole du Dauphiné

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Boutique Ravioles à l’ancienne Avenue des pionniers du Vercors Saint-Jean-en-Royans 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 47 52 99 ancienne@saint-jean.fr

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English :

A delicious and immersive exploration of the famous Raviole du Dauphiné

L’événement Jeu enquête et dégustation gratuite en boutique Saint-Jean-en-Royans a été mis à jour le 2026-08-20 par Office de Tourisme Vercors Drôme