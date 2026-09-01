Jeu enquête et dégustation gratuite en boutique Boutique Ravioles à l’ancienne Saint-Laurent-en-Royans
samedi 12 septembre 2026 · Boutique Ravioles à l'ancienne · Saint-Laurent-en-Royans
Informations pratiques
Saint-Jean-en-Royans
Jeu enquête et dégustation gratuite en boutique
Boutique Ravioles à l’ancienne Avenue des pionniers du Vercors Saint-Jean-en-Royans Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 11:30:00
fin : 2026-09-12 18:30:00
Date(s) :
2026-09-12
Une enquête gourmande et immersive autour de la célèbre Raviole du Dauphiné
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Boutique Ravioles à l’ancienne Avenue des pionniers du Vercors Saint-Jean-en-Royans 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 47 52 99 ancienne@saint-jean.fr
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English :
A delicious and immersive exploration of the famous Raviole du Dauphiné
L’événement Jeu enquête et dégustation gratuite en boutique Saint-Jean-en-Royans a été mis à jour le 2026-08-20 par Office de Tourisme Vercors Drôme
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