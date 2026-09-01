Informations pratiques

Saint-Laurent-en-Royans

Cinéma des minions et des monstres

salle des fêtes Saint-Laurent-en-Royans Drôme

Tarif : 6 – 6 – 7 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 18:30:00

fin : 2026-09-11

Date(s) :

2026-09-11

Film des minions et des monstres

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salle des fêtes Saint-Laurent-en-Royans 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 35 70 biblioludo26@gmail.com

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English :

Movie Minions and Monsters

L’événement Cinéma des minions et des monstres Saint-Laurent-en-Royans a été mis à jour le 2026-08-14 par Office de Tourisme Vercors Drôme