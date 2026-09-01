AGENDA · Saint-Laurent-en-Royans
Cinéma des minions et des monstres Saint-Laurent-en-Royans
vendredi 11 septembre 2026 · Saint-Laurent-en-Royans
Informations pratiques
Saint-Laurent-en-Royans
Cinéma des minions et des monstres
salle des fêtes Saint-Laurent-en-Royans Drôme
Tarif : 6 – 6 – 7 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 18:30:00
fin : 2026-09-11
Date(s) :
2026-09-11
Film des minions et des monstres
.
salle des fêtes Saint-Laurent-en-Royans 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 35 70 biblioludo26@gmail.com
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English :
Movie Minions and Monsters
L’événement Cinéma des minions et des monstres Saint-Laurent-en-Royans a été mis à jour le 2026-08-14 par Office de Tourisme Vercors Drôme
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