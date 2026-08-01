Informations pratiques

Huningue

Cinéma de plein air

Place Abbatucci Huningue Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-21 21:00:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

L’été, la place Abbatucci se transforme en salle de cinéma à ciel ouvert avec des projections gratuites dans une atmosphère chaleureuse et décontractée ! Profitez des terrasses du centre-ville pour vous restaurer avant le film, et aussi de glaces, pop-corn, et friandises tout au long de la soirée.

Le Chat Potté 2 la dernière quête de Joël Crawford et Januel P. Mercado (2022)

Tout public / 1h42

Le plus célèbre des chats aventuriers se lance dans une nouvelle quête pleine d’humour, d’action et de rencontres inattendues pour retrouver ses vies perdues.

Pour votre confort, n’oubliez pas coussin et couverture ! 0 .

Place Abbatucci Huningue 68330 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 69 17 80 mairie@ville-huningue.fr

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English :

L’événement Cinéma de plein air Huningue a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de tourisme du pays de Saint Louis Huningue