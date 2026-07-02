Informations pratiques

Huningue

Petit Village de Noël

Place Abbatucci Huningue Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-12-04 15:00:00

fin : 2026-12-05 20:30:00

Date(s) :

2026-12-04 2026-12-06 2026-12-11 2026-12-13

Pour le bonheur des petits et des grands, la place Abbatucci retrouvera l’univers féérique de son Petit village de Noël, avec sa forêt enchantée et son carrousel.

Dans une ambiance à nulle autre pareille, il s’anime chaque vendredi, samedi et dimanche d’animations et de spectacles inédits ponctuant la découverte de chalets qui recèlent pour certains de créations artisanales, pour d’autres d’alléchantes spécialités, de chocolat et vin chauds faits maison, de crêpes, pains d’épices ou bredalas… 0 .

Place Abbatucci Huningue 68330 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 69 17 80 mairie@ville-huningue.fr

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English :

L’événement Petit Village de Noël Huningue a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de tourisme du pays de Saint Louis Huningue