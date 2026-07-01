Visite libre du Musée Historique de Huningue, Musée historique et militaire, Huningue

Informations pratiques

Visite libre du Musée Historique de Huningue Dimanche 20 septembre, 14h30 Musée historique et militaire Haut-Rhin

gratuit lors de la journée du patrimoine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Venez visiter le musée historique de Huningue à votre rythme !

Musée historique et militaire 6 Rue des Boulangers, 68330 Huningue, France Huningue 68330 Haut-Rhin Grand Est 0389893394 https://www.huningue.fr/decouvrir-huningue/histoire-et-patrimoine/musee-historique-et-militaire Vie militaire de l’ancienne forteresse de Vauban. L’Alsace devenue française, Louis XIV la protège en verrouillant la frontière du Rhin. Huningue participe à la défense du fleuve. Parmi les dernières places construites par Vauban, Huningue accomplira le rôle définitif qui lui est dévolu (sièges de 1796, 1814, 1815). Maquette de la ville.

Ouvert les 1er et 3e dimanches du mois de 14h30 à 17h30 / Fermeture annuelle en août

Venez visiter le musée historique de Huningue à votre rythme !

© André Kastler