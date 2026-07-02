Fun’ingue Huningue
dimanche 13 septembre 2026 · Huningue
Informations pratiques
Huningue
Fun’ingue
3 rue de Saint Louis Huningue Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-13 11:00:00
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
L’incontournable Festival de la jeunesse.
L’incontournable festival de la jeunesse organisé par le Pôle enfance-jeunesse surprend avec l’incursion dans son programme de spectacles de rue dans le cadre de Rue & Vous ! .
3 rue de Saint Louis Huningue 68330 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 69 17 80 mairie@ville-huningue.fr
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English :
The not-to-be-missed Youth Festival.
L’événement Fun’ingue Huningue a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de tourisme du pays de Saint Louis Huningue