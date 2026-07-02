UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Huningue

Fun’ingue Huningue

dimanche 13 septembre 2026 · Huningue

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Heure de début
11:00:00
Adresse
3 rue de Saint Louis
Ville
68330 Huningue
Département
Haut-Rhin
Tarif

Huningue

Fun’ingue

3 rue de Saint Louis Huningue Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-13 11:00:00
fin : 2026-09-13

Date(s) :
2026-09-13

L’incontournable Festival de la jeunesse.
L’incontournable festival de la jeunesse organisé par le Pôle enfance-jeunesse surprend avec l’incursion dans son programme de spectacles de rue dans le cadre de Rue & Vous !   .

3 rue de Saint Louis Huningue 68330 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 69 17 80  mairie@ville-huningue.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The not-to-be-missed Youth Festival.

L’événement Fun’ingue Huningue a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de tourisme du pays de Saint Louis Huningue

À voir aussi à Huningue (Haut-Rhin)