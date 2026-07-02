Informations pratiques

Huningue

Fun’ingue

3 rue de Saint Louis Huningue Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-13 11:00:00

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

L’incontournable Festival de la jeunesse.

L’incontournable festival de la jeunesse organisé par le Pôle enfance-jeunesse surprend avec l’incursion dans son programme de spectacles de rue dans le cadre de Rue & Vous ! .

3 rue de Saint Louis Huningue 68330 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 69 17 80 mairie@ville-huningue.fr

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English :

The not-to-be-missed Youth Festival.

L’événement Fun’ingue Huningue a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de tourisme du pays de Saint Louis Huningue