Informations pratiques

Huningue

Rue & Vous !

Place Abbatucci Huningue Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-12 14:00:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Le temps d’un week-end, la ville devient une scène à ciel ouvert. Entre théâtre, musique, acrobaties et surprises artistiques, petits et grands sont invités à se laisser porter par la magie des arts de la rue. Ce rendez-vous pas comme les autres nous offre une palette de spectacles professionnels hauts en couleur en cœur de ville ! 0 .

Place Abbatucci Huningue 68330 Haut-Rhin Grand Est

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Rue & Vous ! Huningue a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de tourisme du pays de Saint Louis Huningue