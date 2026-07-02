Rue & Vous ! Huningue
samedi 12 septembre 2026 · Huningue
Informations pratiques
Huningue
Rue & Vous !
Place Abbatucci Huningue Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
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Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-12 14:00:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Le temps d’un week-end, la ville devient une scène à ciel ouvert. Entre théâtre, musique, acrobaties et surprises artistiques, petits et grands sont invités à se laisser porter par la magie des arts de la rue. Ce rendez-vous pas comme les autres nous offre une palette de spectacles professionnels hauts en couleur en cœur de ville ! 0 .
Place Abbatucci Huningue 68330 Haut-Rhin Grand Est
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English :
L’événement Rue & Vous ! Huningue a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de tourisme du pays de Saint Louis Huningue
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