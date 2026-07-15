Cinéma de plein air Nos jours heureux Château Hôtel de Ville Bagnoles de l’Orne Normandie

Informations pratiques

Bagnoles de l’Orne Normandie

Cinéma de plein air Nos jours heureux

Château Hôtel de Ville Allée Aloïs Monnet Bagnoles de l’Orne Normandie Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 21:00:00

fin : 2026-07-19 15:00:00

Date(s) :

2026-07-19

Cette année, on troque les pétards pour les popcorns !

Dimanche 19 juillet, Destination Domfront Bagnoles vous donne rendez-vous dans une salle de cinéma à ciel ouvert somptueuse avec pour toile de fond le Parc du Château de la Roche Bagnoles ! Ici, les étoiles feront office de projecteurs pour une soirée placée sous le signe du 7ème art.

À l’écran une comédie tendre et pétillante qui sent bon les vacances, la joie des colonies, les souvenirs inoubliables Nos jours heureux , à partage en famille ou entre amis.

Entre animateurs débordés, enfants attachants et situations aussi drôles qu’imprévisibles, ce film culte nous entraîne dans l’univers joyeux et parfois chaotique des colonies de vacances.

On vous attend, dès 21h30 animation par le Cinéma Lux sur le thème des colonies de vacances suivie de la projection du film

Nos jours heureux d’Eric Toledano et Olivier Nakache (1h43), à la tombée de la nuit (vers 22h30).

Pour profiter pleinement de votre soirée et pour un meilleur confort, pensez à apporter votre kit de spectateur nomade coussins, plaids, chaise de camping… et votre petite laine ! .

Château Hôtel de Ville Allée Aloïs Monnet Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie +33 2 33 30 72 72 tourisme@signebocage.fr

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English : Cinéma de plein air Nos jours heureux

L’événement Cinéma de plein air Nos jours heureux Bagnoles de l’Orne Normandie a été mis à jour le 2026-07-10 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne