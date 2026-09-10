Cinéma de Tunisie, Gare Saint Sauveur, Lille

Informations pratiques

Cinéma de Tunisie Dimanche 18 octobre, 15h00, 17h00 Gare Saint Sauveur Nord

Entrée libre, réservation conseillée : contact@lillecinephile.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-18T15:00:00+02:00 – 2026-10-18T16:30:00+02:00

Fin : 2026-10-18T17:00:00+02:00 – 2026-10-18T18:42:00+02:00

15H

LE CHALLAT DE TUNIS, un film de Kaouther Ben Hania avec Jallel Dridi, Mohamed Slim Bouchiha, Moufida Dridi et Narimène Saidane.

TUNISIE– 2014 – 1h30 – VOSTF

Tunis, avant la révolution. En ville, une rumeur court : un homme à moto, armé d’un rasoir, balafrerait les fesses des femmes qui ont la malchance de croiser sa route. On l’appelle le Challat, “le balafreur”. Fait divers local ? Manipulation politique ? D’un quartier à l’autre, on en plaisante ou on s’en inquiète, on y croit ou pas. Car tout le monde en parle… sauf que personne ne l’a jamais vu. Dix ans plus tard, sur fond de post-révolution, les langues se délient. Une jeune réalisatrice décide d’enquêter pour élucider le mystère du Challat de Tunis. Ses armes : humour, dérision, obstination.

17H

UNE HISTOIRE D’AMOUR ET DE DÉSIR, un film de Leyla Bouzid avec Sami Outalbali, Zbeida Belhajamor, Diong-Kéba Tacu et Aurélia Petit.

FRANCE, TUNISIE – 1997 – 1h42

Ahmed, 18 ans, français d’origine algérienne, a grandi en banlieue parisienne. Sur les bancs de la fac, il rencontre Farah, une jeune Tunisienne pleine d’énergie fraîchement débarquée à Paris. Tout en découvrant un corpus de littérature arabe sensuelle et érotique dont il ne soupçonnait pas l’existence, Ahmed tombe très amoureux de cette fille, et bien que littéralement submergé par le désir, il va tenter d’y résister.

Séances organisées dans le cadre la saison Gare Méditerranée avec lille3000.

Gare Saint Sauveur 17 bd Jean Baptiste Lebas Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France https://www.facebook.com/garesaintsauveur;https://www.instagram.com/lagaresaintsauveur/ [{« type »: « email », « value »: « contact@lillecinephile.fr »}] Ouverte en mars 2009 à l’occasion d’Europe XXL, la Gare Saint Sauveur, autrefois gare de marchandises, a été réhabilitée par la Ville de Lille pour vous proposer tout au long de l’année événements culturels et espaces de loisirs.

Lille Cinéphile vous invite à découvrir le cinéma tunisien avec deux films marquants : “Le Challat de Tunis” (2014) de Kaouther Ben Hania et “Une histoire d’amour et de désir” (2021) de Leyla Bouzid.

©Lille Cinéphile