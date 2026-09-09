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Cinéma Des minions et des monstres Place Gambetta Roquefort

mercredi 9 septembre 2026 · Place Gambetta · Roquefort

Cinéma Des minions et des monstres Place Gambetta Roquefort

Informations pratiques

Début
mercredi 9 septembre 2026
Fin
mercredi 9 septembre 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Place Gambetta
Adresse
Foyer Municipal
Ville
40120 Roquefort
Département
Landes
Tarif
22.5 22.5

Roquefort

Cinéma Des minions et des monstres

Place Gambetta Foyer Municipal Roquefort Landes

Tarif : 22.5 – 22.5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-09 14:30:00
fin : 2026-09-09

Date(s) :
2026-09-09

Une histoire qui raconte comment les Minions, partis à la conquête d’Hollywood, sont devenus des stars de cinéma, pour finalement tout perdre en libérant au passage une bande de monstres déchaînés, avant de s’unir pour tenter de sauver la planète de ce nouveau désastre à leur actif.
Comédie, Aventure, Famille
Une histoire qui raconte comment les Minions, partis à la conquête d’Hollywood, sont devenus des stars de cinéma, pour finalement tout perdre en libérant au passage une bande de monstres déchaînés, avant de s’unir pour tenter de sauver la planète de ce nouveau désastre à leur actif.   .

Place Gambetta Foyer Municipal Roquefort 40120 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 56 11 18 

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English : Cinéma Des minions et des monstres

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L’événement Cinéma Des minions et des monstres Roquefort a été mis à jour le 2026-08-18 par OT Landes d’Armagnac

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