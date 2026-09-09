Cinéma Des minions et des monstres Place Gambetta Roquefort

Informations pratiques

Roquefort

Cinéma Des minions et des monstres

Place Gambetta Foyer Municipal Roquefort Landes

Tarif : 22.5 – 22.5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-09 14:30:00

fin : 2026-09-09

Date(s) :

2026-09-09

Une histoire qui raconte comment les Minions, partis à la conquête d’Hollywood, sont devenus des stars de cinéma, pour finalement tout perdre en libérant au passage une bande de monstres déchaînés, avant de s’unir pour tenter de sauver la planète de ce nouveau désastre à leur actif.

Comédie, Aventure, Famille

Une histoire qui raconte comment les Minions, partis à la conquête d’Hollywood, sont devenus des stars de cinéma, pour finalement tout perdre en libérant au passage une bande de monstres déchaînés, avant de s’unir pour tenter de sauver la planète de ce nouveau désastre à leur actif. .

Place Gambetta Foyer Municipal Roquefort 40120 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 56 11 18

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English : Cinéma Des minions et des monstres

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L’événement Cinéma Des minions et des monstres Roquefort a été mis à jour le 2026-08-18 par OT Landes d’Armagnac