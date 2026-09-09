Cinéma Des minions et des monstres Place Gambetta Roquefort
mercredi 9 septembre 2026 · Place Gambetta · Roquefort
Informations pratiques
Roquefort
Cinéma Des minions et des monstres
Place Gambetta Foyer Municipal Roquefort Landes
Tarif : 22.5 – 22.5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-09 14:30:00
fin : 2026-09-09
Date(s) :
2026-09-09
Une histoire qui raconte comment les Minions, partis à la conquête d’Hollywood, sont devenus des stars de cinéma, pour finalement tout perdre en libérant au passage une bande de monstres déchaînés, avant de s’unir pour tenter de sauver la planète de ce nouveau désastre à leur actif.
Comédie, Aventure, Famille
Une histoire qui raconte comment les Minions, partis à la conquête d’Hollywood, sont devenus des stars de cinéma, pour finalement tout perdre en libérant au passage une bande de monstres déchaînés, avant de s’unir pour tenter de sauver la planète de ce nouveau désastre à leur actif. .
Place Gambetta Foyer Municipal Roquefort 40120 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 56 11 18
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Cinéma Des minions et des monstres
Delphine, a disillusioned literature teacher, has a well-established deal with her pupils: they leave her in peace, she gives them 19/20. But the scheme backfires when her excellent (fictitious) results send her class to the Latin World Championship in Naples.
L’événement Cinéma Des minions et des monstres Roquefort a été mis à jour le 2026-08-18 par OT Landes d’Armagnac
À voir aussi à Roquefort (Landes)
- Cinéma La chaleur Place Gambetta Roquefort 9 septembre 2026
- Cinéma Le passage Place Gambetta Roquefort 9 septembre 2026
- Cinéma Fjord (VOSTFR) Place Gambetta Roquefort 16 septembre 2026
- Concert exceptionnel de la Flama, Église Sainte-Marie, Roquefort 20 septembre 2026
- Cinéma De la Comédie Française Place Gambetta Roquefort 23 septembre 2026