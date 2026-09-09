Cinéma La chaleur Place Gambetta Roquefort

Informations pratiques

Roquefort

Cinéma La chaleur

Place Gambetta Foyer Municipal Roquefort Landes

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-09 18:00:00

fin : 2026-09-09

Date(s) :

2026-09-09

Drame

Marouane, 17 ans, passe sa dernière journée au camping dans les Landes avec une angoisse le corps qu’il a enseveli la veille sur la plage va-t-il apparaitre au grand jour ? Marouane se demande par ailleurs s’il n’est pas en train de tomber amoureux de la charmante Giulia.

Drame

Marouane, 17 ans, passe sa dernière journée au camping dans les Landes avec une angoisse le corps qu’il a enseveli la veille sur la plage va-t-il apparaitre au grand jour ? Marouane se demande par ailleurs s’il n’est pas en train de tomber amoureux de la charmante Giulia. .

Place Gambetta Foyer Municipal Roquefort 40120 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 56 11 18

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English : Cinéma La chaleur

In 1948, Clément Mathieu, an unemployed music teacher, accepted a job as a supervisor at a re-education boarding school for minors; the repressive system applied by the director, Rachin, upset Mathieu.

L’événement Cinéma La chaleur Roquefort a été mis à jour le 2026-08-18 par OT Landes d’Armagnac