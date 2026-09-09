Cinéma La chaleur Place Gambetta Roquefort
mercredi 9 septembre 2026 · Place Gambetta · Roquefort
Informations pratiques
Roquefort
Cinéma La chaleur
Place Gambetta Foyer Municipal Roquefort Landes
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-09 18:00:00
fin : 2026-09-09
Date(s) :
2026-09-09
Drame
Marouane, 17 ans, passe sa dernière journée au camping dans les Landes avec une angoisse le corps qu’il a enseveli la veille sur la plage va-t-il apparaitre au grand jour ? Marouane se demande par ailleurs s’il n’est pas en train de tomber amoureux de la charmante Giulia.
Drame
Marouane, 17 ans, passe sa dernière journée au camping dans les Landes avec une angoisse le corps qu’il a enseveli la veille sur la plage va-t-il apparaitre au grand jour ? Marouane se demande par ailleurs s’il n’est pas en train de tomber amoureux de la charmante Giulia. .
Place Gambetta Foyer Municipal Roquefort 40120 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 56 11 18
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English : Cinéma La chaleur
In 1948, Clément Mathieu, an unemployed music teacher, accepted a job as a supervisor at a re-education boarding school for minors; the repressive system applied by the director, Rachin, upset Mathieu.
L’événement Cinéma La chaleur Roquefort a été mis à jour le 2026-08-18 par OT Landes d’Armagnac
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