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Cinéma L’écologie des sentiments Place Gambetta Roquefort

mercredi 23 septembre 2026 · Place Gambetta · Roquefort

Cinéma L’écologie des sentiments Place Gambetta Roquefort

Informations pratiques

Début
mercredi 23 septembre 2026
Fin
mercredi 23 septembre 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Place Gambetta
Adresse
Foyer Municipal
Ville
40120 Roquefort
Département
Landes
Tarif
22.5 22.5

Roquefort

Cinéma L’écologie des sentiments

Place Gambetta Foyer Municipal Roquefort Landes

Tarif : 22.5 – 22.5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23 18:00:00
fin : 2026-09-23

Date(s) :
2026-09-23

Comédie romantique
Félix, un jeune homme timide et fantasque, travaille en tant que réceptionniste dans un petit hôtel parisien. Lorsque Lola, une jeune femme énigmatique, s’installe à l’hôtel, son petit monde se retrouve totalement chamboulé.
Comédie romantique
Félix, un jeune homme timide et fantasque, travaille en tant que réceptionniste dans un petit hôtel parisien. Lorsque Lola, une jeune femme énigmatique, s’installe à l’hôtel, son petit monde se retrouve totalement chamboulé.   .

Place Gambetta Foyer Municipal Roquefort 40120 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 56 11 18 

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English : Cinéma L’écologie des sentiments

Comedy
After 50 years of marriage, François Marsault, a retired general, is still madly in love with his wife Annie. When he discovers that she has cheated on him 40 years earlier, his blood runs cold. To clear his name, there’s only one solution: leave her and go off to find Boris

L’événement Cinéma L’écologie des sentiments Roquefort a été mis à jour le 2026-08-18 par OT Landes d’Armagnac

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