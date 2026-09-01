Cinéma L’écologie des sentiments Place Gambetta Roquefort

Informations pratiques

Roquefort

Cinéma L’écologie des sentiments

Place Gambetta Foyer Municipal Roquefort Landes

Tarif : 22.5 – 22.5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-23 18:00:00

fin : 2026-09-23

Date(s) :

2026-09-23

Comédie romantique

Félix, un jeune homme timide et fantasque, travaille en tant que réceptionniste dans un petit hôtel parisien. Lorsque Lola, une jeune femme énigmatique, s’installe à l’hôtel, son petit monde se retrouve totalement chamboulé.

Comédie romantique

Félix, un jeune homme timide et fantasque, travaille en tant que réceptionniste dans un petit hôtel parisien. Lorsque Lola, une jeune femme énigmatique, s’installe à l’hôtel, son petit monde se retrouve totalement chamboulé. .

Place Gambetta Foyer Municipal Roquefort 40120 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 56 11 18

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English : Cinéma L’écologie des sentiments

Comedy

After 50 years of marriage, François Marsault, a retired general, is still madly in love with his wife Annie. When he discovers that she has cheated on him 40 years earlier, his blood runs cold. To clear his name, there’s only one solution: leave her and go off to find Boris

L’événement Cinéma L’écologie des sentiments Roquefort a été mis à jour le 2026-08-18 par OT Landes d’Armagnac