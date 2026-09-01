Cinéma De la Comédie Française Place Gambetta Roquefort

Informations pratiques

Roquefort

Cinéma De la Comédie Française

Place Gambetta Foyer Municipal Roquefort Landes

Tarif : 22.5 – 22.5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-23 14:30:00

fin : 2026-09-23

Date(s) :

2026-09-23

Dans 3 heures Nina dévoile sa première mise en scène à la Comédie-Française. Mais dans l’agitation des dernières répétitions, rien ne se passe comme prévu. Pourtant, Nina n’a pas d’autre choix que d’aller jusqu’au bout car s’il y a bien une règle d’or à la Comédie-Française, c’est qu’on n’annule pas

Comédie

Dans 3 heures, Nina dévoile sa première mise en scène à la Comédie-Française. Mais dans l’agitation des dernières répétitions, rien ne se passe comme prévu. Pourtant, Nina n’a pas d’autre choix que d’aller jusqu’au bout car s’il y a bien une règle d’or à la Comédie-Française, c’est qu’on n’annule pas. .

Place Gambetta Foyer Municipal Roquefort 40120 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 56 11 18

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English : Cinéma De la Comédie Française

Alfonso, Arthur and Victoria are three explorers in search of great adventures. But it’s hard to get around in such a peaceful little town? And what if they suddenly found themselves with some unlikely secret agents hot on their trail?

L’événement Cinéma De la Comédie Française Roquefort a été mis à jour le 2026-08-18 par OT Landes d’Armagnac