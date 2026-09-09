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Cinéma Le passage Place Gambetta Roquefort

mercredi 9 septembre 2026 · Place Gambetta · Roquefort

Cinéma Le passage Place Gambetta Roquefort

Informations pratiques

Début
mercredi 9 septembre 2026
Fin
mercredi 9 septembre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Place Gambetta
Adresse
Foyer Municipal
Ville
40120 Roquefort
Département
Landes
Tarif
22.5 22.5

Roquefort

Cinéma Le passage

Place Gambetta Foyer Municipal Roquefort Landes

Tarif : 22.5 – 22.5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-09 20:30:00
fin : 2026-09-09

Date(s) :
2026-09-09

Amira travaille dans un grand hôpital à Chicago. Un message fait vibrer son téléphone et le passé refait surface. Des années plus tôt, une bombe pulvérise son appartement à Alep. Amira n’a alors qu’un réflexe saisir sa fille et fuir.
Drame
Amira travaille dans un grand hôpital à Chicago. Un message fait vibrer son téléphone et le passé refait surface. Des années plus tôt, une bombe pulvérise son appartement à Alep. Amira n’a alors qu’un réflexe saisir sa fille et fuir. Sur le chemin de l’exil, elle découvre que l’espoir a parfois le visage d’un inconnu. Jusqu’où iriez-vous pour sauver ceux que vous aimez ?   .

Place Gambetta Foyer Municipal Roquefort 40120 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 56 11 18 

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English : Cinéma Le passage

Comedy, Adventure, Family
Snow has no equal when it comes to creating wonders. It invites play, of course, but also daydreaming, fantasy, observation and discovery. A pleasure to touch, a sensation of cold, white invades the screen.

L’événement Cinéma Le passage Roquefort a été mis à jour le 2026-08-18 par OT Landes d’Armagnac

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