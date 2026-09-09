Cinéma Le passage Place Gambetta Roquefort
mercredi 9 septembre 2026 · Place Gambetta · Roquefort
Informations pratiques
Roquefort
Cinéma Le passage
Place Gambetta Foyer Municipal Roquefort Landes
Tarif : 22.5 – 22.5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-09 20:30:00
fin : 2026-09-09
Date(s) :
2026-09-09
Amira travaille dans un grand hôpital à Chicago. Un message fait vibrer son téléphone et le passé refait surface. Des années plus tôt, une bombe pulvérise son appartement à Alep. Amira n’a alors qu’un réflexe saisir sa fille et fuir.
Drame
Amira travaille dans un grand hôpital à Chicago. Un message fait vibrer son téléphone et le passé refait surface. Des années plus tôt, une bombe pulvérise son appartement à Alep. Amira n’a alors qu’un réflexe saisir sa fille et fuir. Sur le chemin de l’exil, elle découvre que l’espoir a parfois le visage d’un inconnu. Jusqu’où iriez-vous pour sauver ceux que vous aimez ? .
Place Gambetta Foyer Municipal Roquefort 40120 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 56 11 18
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English : Cinéma Le passage
Comedy, Adventure, Family
Snow has no equal when it comes to creating wonders. It invites play, of course, but also daydreaming, fantasy, observation and discovery. A pleasure to touch, a sensation of cold, white invades the screen.
L’événement Cinéma Le passage Roquefort a été mis à jour le 2026-08-18 par OT Landes d’Armagnac
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